По словам Селюка, отсутствие Дзюбы - существенная потеря для сборной России. Агент отметил, что Артем является лучшим российским нападающим. Также он поделился мнением о других игроках сборной - Александре Головине и Далере Кузяеве.
"Дзюба - это реально лучший российский форвард и лидер атаки. Никакой Федя Смолов с ним близко не сравнится.
Головин - атакующий полузащитник, причем может играть как в центре, так и на фланге. Он тоже, безусловно, один из лидеров. И мне лично очень нравится Кузяев. Считаю его ключевой фигурой в сборной и "Зените". Он делает очень много черновой работы, которая часто не совсем заметна", - заявил Селюк.
Напомним, Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи квалификационного этапа ЧМ-2022, сославшись на то, что находится не в лучшей форме. Головин также пропустит ближайшие матчи сборной. Александр получил травму в игре за "Монако".
Источник: Советский спорт
Селюк: Дзюба - лучший российский форвард. Никакой Смолов с ним близко не сравнится
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об отсутствии форварда "Зенита" Артема Дзюбы в составе сборной России на ближайшие матчи.
Фото: "Зенит"