Алексей Николаев: у нас нет пятидесяти Вилковых, Еськовых и Казарцевых. Будет дефицит арбитров

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал новость о том, что рефери Василий Казарцев будет отстранен от судейской работы

Фото: ПФК "Арсенал Тула"





"Карьера Казарцева завершена? Реально очень сложно ответить на этот вопрос. Все-таки Василий уже в возрасте. Что будет через год? Может, дисквалификация раньше закончится. Трудно сказать, что будет.



В нашем футболе появилась жесткая рука? Можно и такой вывод сделать. С другой стороны, у нас присутствует дефицит судей. На сегодняшний день у нас нет пятидесяти Вилковых, Еськовых и Казарцевых. Опять же, будет дефицит арбитров", - приводит слова Николаева



Напомним, что ранее Казарцев был исключен из судейской бригады матча 10-го тура РПЛ "Ахмат" - "



Василий Казарцев работал главным арбитром в 6 матчах текущего сезона РПЛ. Он показал 27 желтых карточек, а также назначил 4 пенальти.



Источник: Казарцева могут пожизненно отстранить от судейства Ранее стало известно о том, что ЭСК РФС признала работу Казарцева на матче 10-го тура РПЛ ЦСКА - " Краснодар " (0:0) неудовлетворительной из-за неназначенного пенальти в ворота "армейцев". По разным данным, арбитр может быть отстранен от работы на один год или пожизненно."Карьера Казарцева завершена? Реально очень сложно ответить на этот вопрос. Все-таки Василий уже в возрасте. Что будет через год? Может, дисквалификация раньше закончится. Трудно сказать, что будет.В нашем футболе появилась жесткая рука? Можно и такой вывод сделать. С другой стороны, у нас присутствует дефицит судей. На сегодняшний день у нас нет пятидесяти Вилковых, Еськовых и Казарцевых. Опять же, будет дефицит арбитров", - приводит слова Николаева "РБ Спорт" Напомним, что ранее Казарцев был исключен из судейской бригады матча 10-го тура РПЛ "Ахмат" - " Спартак " (0:1). Причиной исключения арбитра послужили решения, принятые им при работе на системе VAR в матче "Краснодара" с ЦСКА (0:0). В судейской бригаде матча "Ахмат" - "Спартак" Казарцева заменил Сергей Карасев.Василий Казарцев работал главным арбитром в 6 матчах текущего сезона РПЛ. Он показал 27 желтых карточек, а также назначил 4 пенальти.