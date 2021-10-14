Одна из основных целей "красно-белых" - укрепление вратарской линии. По информации источника, москвичи планируют подписать 1-2 вратарей. В руководстве "Спартака" считают, что в настоящее время Александр Максименко остается без конкуренции. Отмечается, что приоритетным для подписания является голкипер с российским паспортом.
Также сообщается, что по окончании текущего сезона "Спартак" планирует предложить Артему Реброву должность в структуре клуба.
Напомним, в сезоне-2021/22 в заявке "красно-белых" находятся 4 голкипера: Артем Ребров, Александр Максименко, Александр Селихов и Даниил Марков. Все матчи без замен провел Максименко - в 14 играх он пропустил 15 голов, а в 4 матчах оставил свои ворота "сухими".
"Спартак" занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав в 10 матчах 16 очков. В субботу, 16 октября, подопечные Витории на своем поле примут "Динамо". Начало матча - в 19:00 мск.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Спартак" планирует подписать 1-2 вратарей в зимнее трансферное окно
Московский "Спартак" планирует усилиться в зимнее трансферное окно.
Фото: РПЛ