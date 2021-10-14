- Не знаю, с чего появилась такая необходимость. У них первый номер Максименко, тут всё понятно. Возможно, Селихову надоело сидеть. Наверное, как-то остро он поставил вопрос о своем уходе. На мой взгляд, у "Спартака" абсолютно нет потребности в усилении вратарской линии. Есть гораздо больше других пробоин, которые надо залатать. Позиция вратаря - последнее, чем нужно заниматься "Спартаку". Но это при условии, что Селихов останется, - передает слова Червиченко Eurostavka.
Ранее появилась информация, что руководство "Спартака" планирует укрепить вратарскую линию, для чего собирается подписать в зимнее трансферное окно одного или двух голкиперов. В частности, появлялись данные об интересе красно-белых к вратарю "Крыльев Советов" Ивану Ломаеву. В настоящее время основным голкипером "Спартака" является Александр Максименко.
СМИ: "Спартак" планирует подписать 1-2 вратарей в зимнее трансферное окно
Источник: "Спартак" интересуется вратарем "Крыльев Советов" Ломаевым
Червиченко: позиция вратаря - последнее, чем нужно заниматься "Спартаку"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что красно-белые планируют укрепить вратарскую позицию на трансферном рынке.
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского