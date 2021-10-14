- Как оценю российское судейство? Здесь не останавливают игру каждую минуту, так что матчи протекают спокойно - говорю о тех, в которых участвовал. Это отличается от ситуации в Бразилии. С другой стороны, я еще слишком мало в "Зените" и вообще в России, чтобы делать какие-то выводы, - цитирует Клаудиньо Sport24.
24-летний бразильский полузащитник Клаудиньо подписал контракт с "Зенитом" 13 августа 2021 года. За свой новый клуб футболист успел провести 7 матчей - 5 в Российской премьер-лиге и 2 в Лиге чемпионов. В каждом из этих турниров Клаудиньо записал на свой счет по 1 голу, а также отдал результативные передачи в чемпионате России.
"Отличается от ситуации в Бразилии". Клаудиньо оценил российское судейство
Атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо ответил на вопрос о судействе в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"