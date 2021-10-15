"Конечно, всем нам хочется, чтобы в сборной России было как можно больше своих футболистов. Но, если кроме россиян будут еще и сильные игроки, это пойдет только на пользу. Поэтому если есть такой сильный игрок, как Клаудиньо, который хочет и может сделать сборную России мощнее, это здорово. К тому же, наши молодые футболисты профессионально растут именно рядом с сильными иностранцами", - сказал Гаджиев.
Напомним, ранее Клаудиньо признался, что у него есть мечта сыграть на чемпионате мира. Если такой шанс ему не представится в сборной Бразилии, то полузащитник готов принять российское гражданство.
Клаудиньо перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из клуба "РБ Брагантино" за 12 млн евро. В текущем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в 7 матчах за петербургский клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
В августе 2021 года полузащитник Клаудиньо вместе с хавбеком "Зенита" Малкомом стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.
Источник: Sport24
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Гаджиев - о Клаудиньо: если есть такой сильный игрок, который хочет сделать сборную России мощнее, это здорово
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев считает, что сборной России пошло бы на пользу, если бы бразильский футболист "Зенита" Клаудиньо принял решение выступать за нее.
Фото: РИА Новости