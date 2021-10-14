- Рассмотрю ли возможность получить гражданство России и играть за вас, если меня вообще перестанут вызывать в сборную Бразилии? В принципе, да. У меня есть мечта - сыграть на ЧМ. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха! - передает слова Клаудиньо Sport24.
В августе 2021 года полузащитник Клаудиньо вместе с хавбеком "Зенита" Малкомом стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии. После окончания Олимпиады футболист также подписал контракт с сине-бело-голубыми. В сентябре 2021 года между "Зенитом" и бразильской федерацией футбола возникла конфликтная ситуация: клуб досрочно вернул вызванных в сборную Бразилии Малкома и Клаудиньо, чтобы игроки имели возможность сыграть в матче Лиги чемпионов против "Челси" при соблюдении необходимых карантинных мер.
Клаудиньо: если не дадут шанс сыграть на ЧМ за Бразилию, получу гражданство РФ и буду мини-Дзюба
Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо сообщил, что не против сменить футбольное гражданство и выступать за Россию, если не получит шанса в сборной Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"