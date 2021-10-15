Игорь Осинькин предложил расширить РПЛ до 18 команд

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о своем отношении к возможным реформам в Российской Премьер-лиге.

Фото: "Крылья Советов"





"Я бы даже вообще ничего не менял. По мне, нужно сделать 18 команд в лиге. Дебютанты отняли много очков у лидеров. У нас аутсайдеры точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании.



У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре игры, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему", - сказал Осинькин.



Сейчас в РПЛ принимают участие 16 команд. Турнир проводится в 2 круга, каждая команда проводит 30 матчей.



Игорь Осинькин стал главным тренером "Крыльев Советов" в прошлом году. Под руководством 56-летнего специалиста самарский клуб стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне и вернулся в РПЛ.



Источник: Напомним, компания из Нидерландов Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата в Российской Премьер-лиге. В случае перехода на такой формат первенства, проводилось бы несколько стадий турнира."Я бы даже вообще ничего не менял. По мне, нужно сделать 18 команд в лиге. Дебютанты отняли много очков у лидеров. У нас аутсайдеры точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании.У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре игры, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему", - сказал Осинькин.Сейчас в РПЛ принимают участие 16 команд. Турнир проводится в 2 круга, каждая команда проводит 30 матчей.Игорь Осинькин стал главным тренером "Крыльев Советов" в прошлом году. Под руководством 56-летнего специалиста самарский клуб стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне и вернулся в РПЛ.Источник: РБ Спорт