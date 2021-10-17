Отметим, что это поражение стало вторым подряд для "Зенита" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги. Последний раз "сине-бело-голубые" уступали в двух матчах чемпионата подряд в 2018 году.
"Два поражения "Зенита" подряд - это случайность, а не закономерность. Никакого кризиса в команде нет. "Зенит" все равно будет чемпионом в этом году, вот увидите. Конкурентов за первое место у них нет.
Семак? Это лучший тренер для петербуржцев на данный момент, так что об увольнении Сергея не может быть и речи, уверен", - цитирует Петржелу Sport24.
"Зенит" занимает 1-е место в таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе после 11 матчей 23 очка. Отрыв от второго места, на котором идет "Сочи", составляет 2 очка.
20 октября подопечные Семака сыграют с "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Матч на "Газпром Арене" начнется в 22:00 мск.
Петржела: два поражения "Зенита" подряд - это случайность, а не закономерность
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался после поражения петербургской команды от тульского "Арсенала" (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"