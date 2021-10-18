- Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Федор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял "Кристал Пэлас". Я уверен, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому, - передает слова Варги Eurostavka.
23-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов в сезоне-2018/2019 забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах Российской премьер-лиги, добавив к ним 2 забитых мяча в 6 матчах Лиги чемпионов. Летом 2019 года появлялась информация о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ "Кристал Пэлас", который хотел приобрести Чалова, но в итоге сделка сорвалась. В последующие два сезона статистика результативности Чалова в РПЛ снизилась (8+8 и 7+4), в текущем сезоне на его счету 12 матчей за красно-синих во всех турнирах, 2 гола и 2 результативных передачи.
Агент Чалова: обидно, что Федор не уехал в Англию. Его карьера развивалась бы совсем по-другому
Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга высказал мнение о несостоявшемся переходе форварда в английский "Кристал Пэлас" летом 2019 года.
Фото: "Известия"