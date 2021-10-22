Также по информации источника, летом до прихода Семина чешским специалистом активно интересовался "Ростов".
Ярослав Шилгавы возглавляет сборную Чехии с 2018 года. Под его руководством национальная команда провела 36 матчей, одержала 19 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений. В отборочном турнире ЧМ-2022 Чехия занимает 2-е место в группе E, набрав в 7-ми матчах 11 очков.
Также Шилгавы возглавлял пражскую "Спарту", "Дуклу", "Яблонец", "Слован" и "Викторию".
Источник: Sport24
СМИ: главный тренер сборной Чехии может возглавить "Истанбул", а летом мог прийти в "Ростов"
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы близок к подписанию контракта с "Истанбулом".
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