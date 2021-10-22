По информации источника, из-за мышечной травмы нападающий пропустил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Галатасарая" (0:1). Отмечается, что участие англичанина в матче против "Сочи" находится под вопросом.
Ранее травмы в составе "Локо" получили игроки атаки Франсуа Камано и Виталий Лисакович, сроки восстановления футболистов неизвестны.
Фаустино Анджорин за "Локомотив" провел 7 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. За москвичей 19-летний игрок выступает на правах аренды до конца сезона.
Источник: Metaratings
Источник: полузащитник "Локомотива" Анджорин получил травму
Игрок "Локомотива" Фаустино Анджорин получил повреждение на тренировке "железнодорожников".
Фото: РПЛ