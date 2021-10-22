Орлов: "Зенит" - "Спартак" - самое скандальное дерби, которое есть в нашей стране в последние годы

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
14:00
КраснодарНе начат
П1 6.4X 4.4П2 1.53
Ростов
16:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.01X 3.45П2 3.95
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат
П1 1.88X 3.65П2 4.3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
12:00
ВолгарьНе начат
П1 1.91X 3.2П2 4.1
Нефтехимик
13:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.21X 5.6П2 15
Оренбург
14:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.75X 3.45П2 4.8
Акрон
15:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 2.03X 3.1П2 3.95
Ротор
16:00
АланияНе начат
П1 3.2X 3.25П2 2.21
Факел
17:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.19X 6П2 15
Торпедо
17:00
ЕнисейНе начат
П1 1.67X 3.9П2 4.7
КАМАЗ
17:00
Спартак-2Не начат
П1 2.06X 3.45П2 3.4
Краснодар-2
17:00
КубаньНе начат
П1 2.2X 3.4П2 3.1
Балтика
19:00
ВелесНе начат
П1 1.89X 3.3П2 4.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Челси
14:30
Норвич СитиНе начат
П1 1.24X 6.2П2 13
Лидс
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85
Эвертон
17:00
УотфордНе начат
П1 1.71X 3.75П2 5.2
Кристал Пэлас
17:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 1.93X 3.65П2 4
Саутгемптон
17:00
БернлиНе начат
П1 2X 3.5П2 3.95
Брайтон
19:30
Манчестер СитиНе начат
П1 7.6X 4.9П2 1.43

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Валенсия
15:00
МальоркаНе начат
П1 1.82X 3.55П2 4.7
Кадис
17:15
АлавесНе начат
П1 2.5X 2.95П2 3.3
Эльче
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 2.8X 2.95П2 2.9
Атлетик
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.48X 3.15П2 3.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
16:00
ЭмполиНе начат
П1 2.8X 3.35П2 2.6
Сассуоло
19:00
ВенецияНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5
Болонья
21:45
МиланНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.22

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бавария
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.18X 8.8П2 13
Арминия
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 6X 4.4П2 1.55
Вольфсбург
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.19X 3.4П2 3.5
РБ Лейпциг
16:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.13X 9.8П2 20
Герта
19:30
Боруссия МНе начат
П1 3.65X 3.5П2 2.09

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нант
18:00
КлермонНе начат
П1 2.26X 3.4П2 3.3
Лилль
22:00
БрестНе начат
П1 1.57X 4.2П2 6

Орлов: "Зенит" - "Спартак" - самое скандальное дерби, которое есть в нашей стране в последние годы

Экс-телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о матче 12 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" - "Спартак" - знаменитое дерби. Самое скандальное, которое есть в нашей стране в последние годы. Вызывающее ажиотаж. У "Спартака" очень много болельщиков. Столько же болельщиков у "Зенита". В разных сферах, в разных коридорах власти. Поэтому это очень острое событие. Посмотрим, как всё произойдет, - передает слова Орлова Sport24.

Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" встретятся между собой на "Газпром Арене" в матче 12 тура Российской премьер-лиги. По итогам 11 туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 23 очка; красно-белые с 17 набранными очками находятся на седьмой строчке. В случае поражения или ничьей "Зенит" может упустить лидерство: шансы возглавить чемпионскую гонку по итогам тура имеют также "Динамо", "Сочи" и ЦСКА.


Теги: Зенит Спартак Орлов
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