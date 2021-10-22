- "Зенит" - "Спартак" - знаменитое дерби. Самое скандальное, которое есть в нашей стране в последние годы. Вызывающее ажиотаж. У "Спартака" очень много болельщиков. Столько же болельщиков у "Зенита". В разных сферах, в разных коридорах власти. Поэтому это очень острое событие. Посмотрим, как всё произойдет, - передает слова Орлова Sport24.
Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" встретятся между собой на "Газпром Арене" в матче 12 тура Российской премьер-лиги. По итогам 11 туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 23 очка; красно-белые с 17 набранными очками находятся на седьмой строчке. В случае поражения или ничьей "Зенит" может упустить лидерство: шансы возглавить чемпионскую гонку по итогам тура имеют также "Динамо", "Сочи" и ЦСКА.
Орлов: "Зенит" - "Спартак" - самое скандальное дерби, которое есть в нашей стране в последние годы
Фото: ФК "Зенит"