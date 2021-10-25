Широков напомнил о не лучших выступлениях "Рубина" в последних матчах и заявил, что в игре команды проявился регресс.
"Слуцкий прекрасно знает всю систему и сначала сказал, что сразу "Рубин" никуда не стремится, что ему нужно время, чтобы построить команду. У "Рубина" одна победа в десяти матчах, а сколько он уже команду строит, два года? Команду за год можно построить. На эмоциях они выдали хороший год. Дальше, как мне кажется, должно было быть лучше - время же прошло. А по игре и результатам есть ощущение, что становится только хуже", - сказал Широков.
Отметим, что на данный момент "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Леонида Слуцкого 16 набранных очков.
Напомним, что накануне "Рубин" сыграл вничью с "Уфой" (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.
Источник: Чемпионат
Широков - о "Рубине": сколько Слуцкий уже команду строит, два года? Есть ощущение, что становится только хуже
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о последних выступлениях казанского "Рубина".
Фото: ТАСС