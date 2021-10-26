Градский подверг критике действия Максименко в матче 12-го тура РПЛ с "Зенитом".
"Максименко - дырка, а не вратарь в настоящий момент, он же действительно дыра. Посмотрите один из последних голов - ему забили с четырех метров во вратарской площадке, куда он должен был сделать несколько шагов и выбить мяч. А он стоит реально на линии вратарской и ждет, пока в его ворота кто-то забьет. Я таких игроков называю ласково "неумейки", - сказал Градский.
Напомним, что в минувшее воскресенье "Спартак" уступил "Зениту" на выезде со счетом 1:7.
"Красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате с 26 очками в активе. От второго места петербуржцев отделяют три балла.
Источник: Metaratings
Градский: Максименко - дырка, а не вратарь в настоящий момент
Известный певец и болельщик "Спартака" Александр Градский раскритиковал голкипера "красно-белых" Александра Максименко.
Фото: "Спартак"