Аршавин допустил, что в предстоящем матче с "Ростовом" в воротах "Спартака" будет играть Александр Селихов. Также экс-футболист "Зенита" высказался об основном голкипере "красно-белых" Александре Максименко, отметив, что это игрок хорошего качества.
"Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь. Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова", - заявил Аршавин.
Отметим, что игра 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" пройдет завтра, 30 октября. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Ростов" располагается на 12-м месте в таблице с 12 очками в активе.
Источник: Матч ТВ
Аршавин поделился мнением о вратаре "Спартака" Максименко
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о вратарской позиции в "Спартаке".
Фото: РИА Новости