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Аршавин поделился мнением о вратаре "Спартака" Максименко

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о вратарской позиции в "Спартаке".
Фото: РИА Новости
Аршавин допустил, что в предстоящем матче с "Ростовом" в воротах "Спартака" будет играть Александр Селихов. Также экс-футболист "Зенита" высказался об основном голкипере "красно-белых" Александре Максименко, отметив, что это игрок хорошего качества.

"Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь. Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова", - заявил Аршавин.

Отметим, что игра 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" пройдет завтра, 30 октября. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Ростов" располагается на 12-м месте в таблице с 12 очками в активе.

Источник: Матч ТВ


Теги: Аршавин Максименко Спартак
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