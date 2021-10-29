- Когда у меня спрашивают, кто лучший нападающий в России, я говорю: тот, кто забил больше всех мячей. Несмотря на то, нравится он кому-то или нет. Дзюба забивает, делает свое дело. И для меня он сегодня лучший нападающий страны. Вот и всё, - передает слова Павлюченко Matchtv.ru.
33-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба побил бомбардирский рекорд экс-нападающего "Ротора" Олега Веретенникова, забив свой 144-й гол в высших дивизионах чемпионата России. Рекордный мяч Дзюба провел в ворота московского "Динамо" в матче 13 тура Российской премьер-лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счетом 4:1.
Павлюченко: для меня Дзюба лучший нападающий страны - он забил больше всех мячей
Экс-нападающий "Спартака", "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал бомбардирский рекорд форварда "Зенита" Артема Дзюбы в чемпионатах страны.
Фото: ФК "Зенит"