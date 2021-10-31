Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Талалаев покинет пост наставника грозненцев после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги.
"Талалаев в команде. Пользуется ли он кредитом доверия? У нас не банк, чтобы пользоваться кредитами. Он в команде", - цитирует Айдамирова "СЭ".
Андрей Талалаев возглавил "Ахмат" в 2020 году. Под его руководством грозненцы провели 49 матчей, в которых одержали 21 победу, 7 раз сыграли вничью, а также потерпели 21 поражение. "Ахмат" занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав в 13 матчах 15 очков. В следующем туре грозненцев ждет домашний матч против "Нижнего Новгорода".
Источник: Талалаев покинет "Ахмат" после поражения от "Уфы"
В "Ахмате" отреагировали на информацию о возможной отставке Талалаева
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможной отставке Андрея Талалаев с поста главного тренера команды.
Фото: РПЛ