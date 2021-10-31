Иванов заявил, что доволен работой Хачатурянца. По его словам, в последнее время судейство в РПЛ стало значительно лучше.
"Хачатурянц? Я доволен его работой. Он пытается что-то сделать. Ну не сразу все измениться должно. И Москва не сразу построилась. Он здорово работал с судьями, надеюсь, что найдут достойную замену. Сейчас судейство стало гораздо лучше, чем было раньше", - сказал Иванов.
Напомним, что Хачатурянц является кандидатом на пост президента РПЛ. Ранее сообщалось, что в случае избрания на должность президента Премьер-Лиги он не сможет совмещать эту работу с обязанностями руководителя судейского комитета.
Источник: Спорт-Экспресс
Хачатурянц не сможет совмещать должности президента РПЛ и главы судейского комитета РФС
Президент "Урала" Иванов: сейчас судейство стало гораздо лучше, чем было раньше
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о работе Ашота Хачатурянца на посту главы судейского комитета РФС.
Фото: "Урал"