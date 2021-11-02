"Диего уже активно тренируется, чтобы снова вернуться на поле. Я не врач, чтобы говорить точные сроки его возвращения, но, думаю, через 15 дней он будет готов играть", - сказал Красоуски.
Напомним, что 28-летний игрок сборной Уругвая Диего Лаксальт перешел из "Милана" в московское "Динамо" летом текущего года.
Лаксальт успел поучаствовать в семи играх РПЛ этого сезона.
Ближайший матч "Динамо" состоится 6 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени. Подопечные Сандро Шварца примут "Краснодар".
Источник: Sport24
Агент Лаксальта: думаю, через 15 дней Диего будет готов играть
Ариэль Красоуски, агент защитника "Динамо" Диего Лаксальта, рассказал о сроках восстановления своего клиента после травмы.
Фото: Sport24