Напомним, ранее появилась информация, что компания City Football Group, владеющая "Манчестер Сити", ведет переговоры с владельцами "Спартака" о покупке акций московского клуба. Речь идет о приобретении около 20% акций "красно-белых".
"Не знаю, кто про это говорит. Обращайтесь к тому, от кого пришла эта информация. Я ничего про это не знаю. В пресс-службе отказались комментировать? Значит, так решили. Это уполномоченные люди, которые могут делать заявления на эту тему", - цитирует Клейменова Sport24.
"Спартак" в минувшие выходные сыграл вничью с "Ростовом" (1:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Витории занимают 9-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков.
В четверг, 4 ноября, москвичи в гостях встретятся с "Лестером" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 мск, обслуживать матч будет будет бригада арбитров из Турции.
Источник: компания, владеющая "Ман Сити", ведет переговоры о покупке акций "Спартака"
В "Спартаке" прокомментировали новость о желании холдинга "Манчестер Сити" приобрести 20% акций клуба
Член совета директоров "Спартака" Кирилл Клейменов отреагировал на новость о том, что холдинг "Манчестер Сити" хочет приобрести 20% акций клуба.
Фото: ФК "Спартак"