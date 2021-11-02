"На данный момент "Динамо" и "Спартак" не обращались к нам. Если клубы все же обратятся, то мы готовы рассмотреть предложения. В эти выходные базовый клуб "Арены Химки" играет на выезде - стадион свободен. Газон полон сил, готов принять матчи", - цитирует Устинова "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор запретил проведение матча 14-го тура РПЛ "Динамо" - "Краснодар" в Москве. Сообщалось, что такое же письмо должен получить и "Спартак", который в ближайшее воскресенье, 7 ноября, должен на "Открытие Банк Арене" принять московский "Локомотив".
Отмечается, что "бело-голубые" рассматривают вариант обменяться кругами с "Краснодаром", либо сыграть на "Арене Химки".
В "Динамо" прокомментировали информацию о возможном запрете проведения матча с "Краснодаром" в Москве
"Арена Химки" готова принять матчи "Динамо" - "Краснодар" и "Спартак" - "Локомотив"
Заместитель генерального директора "Арены Химки" Дмитрий Устинов сказал, что стадион готов принять матчи 14-го тура РПЛ "Динамо" - "Краснодар" и "Спартак" - "Локомотив".
Фото: РПЛ