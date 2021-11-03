Губерниев: если бы я стал вратарем, у Акинфеева не случилось бы никакой карьеры

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что мог бы добиться больших успехов в футболе.

Фото: РИА Новости





"Вообще, меня много куда звали. Приглашали, например, в 14 лет вратарем в "Торпедо", потому что мы выиграли кубок района по футболу. Я очень здорово тогда играл в воротах.



Я всегда был высокий. В 14 лет уже под метр девяносто. Акинфеев должен быть благодарен гребле, потому что, если бы я пошел тогда играть в футбол, никакой бы карьеры у Игоря не случилось, он был бы второй или третий", - рассказал Губерниев.



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Губерниев: поздравляю Дзюбу с рекордом, но зря он отказался от сборной Губерниев заявил, что если бы он стал футболистом, затмил бы голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По словам Губерниева, в подростковом возрасте он был хорошим вратарем, его приглашали в " Торпедо ". Но тогда он отдал предпочтение занятиям греблей, рассказал комментатор."Вообще, меня много куда звали. Приглашали, например, в 14 лет вратарем в "Торпедо", потому что мы выиграли кубок района по футболу. Я очень здорово тогда играл в воротах.Я всегда был высокий. В 14 лет уже под метр девяносто. Акинфеев должен быть благодарен гребле, потому что, если бы я пошел тогда играть в футбол, никакой бы карьеры у Игоря не случилось, он был бы второй или третий", - рассказал Губерниев.Источник: 7 дней