— Думаю, Ваня сейчас голодный до всего – побед, очков, голов, передач, и понимает, что с этим связан вызов в сборную. Он хочет быть максимально полезным в играх за клуб.
И, уверен, в сборной сделает все, чтобы доказать тренеру, что может принести пользу, быть боевой единицей, — рассказал Осинькин в интервью "Metaratings".
26-летний Сергеев включен в окончательную заявку сборной России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Ранее футболист на поле в футболке национальной команды не появлялся.
В нынешнем сезоне форвард "Крыльев" забил шесть голов и отдал пять голевых передач в 15 матчах во всех турнирах.
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Осинькин: Сергеев сейчас голодный до всего – побед, очков, голов, передач
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о форварде клуба Иване Сергееве.
Фото: ПФК "Крылья Советов"