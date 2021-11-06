— Прекрасная игра! Матч был достаточно интересным, хотя и не результативным.
Мы можем конкурировать за чемпионство — есть надежды на это, сейчас усилимся и будем бороться за победы. "Зенит" догоним и перегоним, — рассказал Лещенко в интервью "СЭ".
Единственный гол в матче забил 22-летний нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев. Москвичи благодаря победе поднялись на вторую строчку РПЛ, сократив отставание от "Зенита" до трех очков, но у команды Сергея Семака матч в запасе.
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Лещенко: "Динамо" может конкурировать за чемпионство. "Зенит" догоним и перегоним
Народный артист и болельщик "Динамо" Лев Лещенко прокомментировал победу команды над "Краснодаром" (1:0) в 14-м туре РПЛ.
Фото: АГН "Москва"