Отметим, что Кофрие был заменен на 79-й минуте встречи против "Локомотива". По данным источника, защитник избежал серьезного повреждения и сможет помочь "красно-белым" в ближайшей игре.
Напомним, что матч "Спартака" и "Локомотива" в 14-м туре РПЛ завершился со счетом 1:1.
Максимилиано Кофрие сыграл 9 матчей за "Спартак" в этом сезоне и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что 24-летний бельгийский защитник перешел в стан "красно-белых" летом этого года. До этого Кофрие выступал за бельгийский клуб "Сент-Трюйден".
Источник: Спорт-Экспресс
Кофрие удалось избежать серьезной травмы в матче с "Локомотивом"
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие сможет принять участие в следующем матче своей команды.
Фото: "Спартак"