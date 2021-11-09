Ранее появилась информация, что "красно-белые" предложили хавбеку соглашение с зарплатой 1,7 млн евро в год, но этот вариант не устроил игрока.
"Эта информация не соответствует действительности, как минимум в области цифр и фактов. "Спартак" пока не вернулся со встречным предложением. Планируем, что ясность наступит в декабре, после завершения первой части чемпионата", - приводит слова Ткаченко Sports.ru.
Полузащитник Зелимхан Бакаев является воспитанником "Спартака". В текущем сезоне 25-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах, на его счету 4 голевых передачи. В общей сложности за московский клуб Бакаев сыграл в 89 матчах, забил 11 голов и стал автором 25 результативных передач.
Контракт игрока со "Спартаком" истекает 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 5 млн евро.
Ткаченко - о новом контракте Бакаева: планируем, что ясность наступит в декабре
Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко высказался о переговорах по новому контракту полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"