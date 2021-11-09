"Лантратов хороший вратарь, конечно, но в "Спартаке" есть Селихов и Максименко, которые точно не слабее его. Если перейдет, то получится так, что в команде будут вратари примерно одного уровня. Не вижу в этом трансфере целесообразности", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".
Илья Лантратов в текущем сезоне провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 22 мяча. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро.
Основным голкипером "Спартака" на старте сезона был Александр Максименко. Однако в последних играх его сменил конкурент Александр Селихов, сыгравший в последних матчах с "Ростовом", "Лестером" и "Локомотивом". В матче с "Лестером" Селихов отразил пенальти при счете 1:1.
Нигматуллин - о возможном трансфере Лантратова в "Спартак": Селихов и Максименко не слабее его, это вратари одного уровня
Экс-голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал интерес красно-белых к вратарю "Химок" Илье Лантратову.
Фото: ФК "Химки"