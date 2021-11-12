— Мы выйдем разрывать. У нас будет максимальный заряд, — рассказал футболист в интервью "Матч ТВ".
21-летний Черников стал полноценным игроком основной команды "быков" в этом сезоне. Полузащитник в 13 матчах за клуб в текущей кампании забил два гола.
Матч "Краснодар" — "Спартак" в 15-м туре РПЛ состоится 20 ноября. Начало встречи: 19:00 мск.
Источник: "Локомотив" продает Пабло в "Краснодар"
Ткаченко: "Спартак" может не согласиться на условия, но тогда Бакаев с 1 декабря имеет право говорить с другими клубами
Полузащитник "Краснодара" Черников: мы выйдем разрывать "Спартак"
Полузащитник "Краснодара" Александр Черников поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: ФК "Краснодар"