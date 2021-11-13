"Возможный уход Агаларова из "Уфы"? Я бы не хотел об этом говорить, мне кажется, рано. Если что-то будет, все узнают. Ситуация в клубе непростая, поэтому не хотелось бы на эту тему говорить", - приводит слова Газизова ТАСС.
Напомним, что в этом месяце появились слухи об интересе к Агаларову со стороны московского "Динамо". По версии разных источников уфимцы хотят за своего форварда от 6 до 10 млн евро.
Сейчас 21-летний нападающий является лучшим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ. В 14 матчах лиги он отличился 11 раз.
Агаларов был включен Валерием Карпиным в предварительный список сборной России на матчи против Кипра и Хорватии, но не попал в итоговый состав и был вызван в молодежную сборную.
Газизов - о возможном уходе Агаларова: если что-то будет, все узнают
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал интерес других клубов к форварду уфимцев Гамиду Агаларову.
Фото: ФК "Уфа"