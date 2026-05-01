МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
14:00
РостовНе начат
Балтика
16:30
РубинНе начат
ЦСКА
19:00
ЗенитНе начат

Челябинск
15:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
16:00
РодинаНе начат

"Спартак" поздравил Умярова с важным достижением

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров достиг юбилейной отметки по количеству матчей за московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча 28-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" стала для хавбека 200-й в составе красно-белых. После игры пресс-служба "Спартака" поздравила футболиста в социальных сетях, отметив, что Умяров стал самым молодым игроком команды со времён Егора Титова, которому удалось добраться до этой отметки.

Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. За это время 25-летний игрок забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

