Встреча 28-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" стала для хавбека 200-й в составе красно-белых. После игры пресс-служба "Спартака" поздравила футболиста в социальных сетях, отметив, что Умяров стал самым молодым игроком команды со времён Егора Титова, которому удалось добраться до этой отметки.
Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. За это время 25-летний игрок забил пять мячей и отдал семь результативных передач.
"Спартак" поздравил Умярова с важным достижением
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров достиг юбилейной отметки по количеству матчей за московский клуб.
