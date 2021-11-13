— Полная ерунда. Я видел эту информацию, она далеко не соответствует действительности. Цифры, которые указаны, намного больше, чем на самом деле, — рассказал Газизов в интервью Sport24.
По информации, самым высокооплачиваемым игроком "Уфы" является вратарь Александр Беленов (1,1 миллиона евро в год). Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов получает (1,9 миллиона рублей в год).
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Газизов — о "сливе" зарплат игроков "Уфы": цифры, которые указаны, намного больше, чем на самом деле
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на опубликованный список зарплат футболистов уфимского клуба.
Фото: ФК "Уфа"