Сообщается, что "Химки" возглавит Роман Пилипчук, который прямо сейчас проводит свой последний матч за "Олимп-Долгопрудный".
Пилипчук был назначен на пост главного тренера клуба "Олимп-Долгопрудный" в июле 2021-го. Под его руководством подмосковная команда провела 22 матчах, в которых набрала 24 очка. Ранее Пилипчук работал в "Спартаке-2" и был ассистентом Массимо Карреры.
Последним главным тренером "Химок" являлся Игорь Черевченко, который был уволен по ходу сезона 2021/2022.
Источник: "Чемпионат".
Источник: главным тренером "Химок" будет Пилипчук
По информации источника, новым главным тренером "Химок" будет Роман Пилипчук.
Фото: "Чемпионат"