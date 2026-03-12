Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Вальверде повторил редкое достижение Месси в Лиге чемпионов

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде отметился хет-триком в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Все три мяча уругвайский футболист забил ещё до перерыва.
Фото: Getty Images
Как сообщает Madrid Zone, Вальверде стал всего вторым футболистом в истории турнира, которому удалось забить три мяча за первый тайм в игре Лиги чемпионов против команды из Англии.

Ранее это удавалось только Лионелю Месси. Аргентинец трижды забивал в первой половине встречи "Барселоны" с "Арсеналом" в 2010 году.

Всего в активе Вальверде теперь шесть голов в Лиге чемпионов.

