Вальверде повторил редкое достижение Месси в Лиге чемпионов

Полузащитник " Реала " Федерико Вальверде отметился хет-триком в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Все три мяча уругвайский футболист забил ещё до перерыва.

Фото: Getty Images

Как сообщает Madrid Zone, Вальверде стал всего вторым футболистом в истории турнира, которому удалось забить три мяча за первый тайм в игре Лиги чемпионов против команды из Англии.



Ранее это удавалось только Лионелю Месси. Аргентинец трижды забивал в первой половине встречи "Барселоны" с "Арсеналом" в 2010 году.



Всего в активе Вальверде теперь шесть голов в Лиге чемпионов.

