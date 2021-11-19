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Ракицкий: "Спартак" — не конкурент "Зениту" в борьбе за чемпионство

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не считает московский "Спартак" конкурентом в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
— Пусть "Спартак" сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент, — заявил Ракицкий в интервью "СЭ".

После 14-и туров "Зенит" занимает первую строчку чемпионата России с 30 очками. "Спартак" идет в таблице на девятом месте с 19 очками.

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Теги: Спартак Зенит Ракицкий
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