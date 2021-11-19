- Я не знаю, что ожидать от "Спартака". Команда играет нестабильно, что можно ожидать? Всё что угодно может быть. Понадеяться на победу можно, но даже предположить не могу, что произойдет, - передает слова Гаврилова "СЭ".
"Краснодар" и "Спартак" встретятся между собой в рамках 15 тура Российской премьер-лиги. Перед очной встречей обе команды занимают места в середине таблицы: "быки" находятся на седьмой строчке (21 набранное очко), красно-белые - на девятой (19 очков). "Спартак" не одержал ни одной победы в 4 последних матчах РПЛ, "Краснодар" потерпел поражения в двух последних матчах.
"Команда играет нестабильно". Ветеран "Спартака" Гаврилов ответил на вопрос об ожиданиях от матча с "Краснодаром"
Экс-полузащитник московского "Спартака" Юрий Гаврилов высказался об ожиданиях от матча 15 тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся на выезде с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"