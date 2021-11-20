"По самоотдаче мне "Спартак" понравился, несмотря на то, что проиграли. Нужна ротация, потому что с нынешними футболистами максимум, на что можно рассчитывать - 5-10 место, не больше. Такой состав на высокие места не может претендовать", - сказал Кафельников.
"Спартак" в гостях проиграл "Краснодару" (1:2). Счет в матче на 16-й минуте открыл нападающий "быков" Джон Кордоба. В конце первого тайма в ворота "Краснодара" был назначен пенальти. Со второй попытки Соболев был точен с одиннадцатиметровой отметки. На 60-й минуте пенальти был назначен уже в ворота "Спартака". Удар реализовал полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк.
Подопечные Витории, имея в своем активе 19 очков, располагаются на 10-й строчке в таблице РПЛ.
Источник: РБ Спорт
Кафельников: нынешний состав "Спартака" не может претендовать на высокие места
Заслуженный мастер спорта России по теннису и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников поделился впечатлениями от матча "красно-белых" с "Краснодаром" (1:2).
Фото: РПЛ