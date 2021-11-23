"Нет, (в понедельник) мы будем играть дома со "Спартаком", поэтому вряд ли", - сказал Газизов.
Напомним, Газизов занимал пост гендиректора "Спартака", когда Тедеско был главным тренером команды.
Ранее стало известно, что Тедеско посетит встречу "красно-белых" с "Наполи" в Лиге Европы. Матч "Спартак" - "Наполи" пройдет завтра, 24 ноября, и начнется в 18.30 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
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Газизов рассказал, планирует ли встретиться с Тедеско в Москве
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов ответил на вопрос, собирается ли он встретиться с бывшим наставником "Спартака" Доменико Тедеско в Москве.
Фото: "Спартак"