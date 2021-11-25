Как сообщил глава пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов, Худяков, задержанный накануне, доставлен в Тамбов полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По словам Жданова, решается вопрос об избрании меры пресечения для Худякова.
Отметим, что Худяков занимал пост спортивного директора "Тамбова" с 2013 года.
Напомним, что в январе текущего года руководство "Тамбова" подало иск в суд о признании клуба банкротом. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, были уволены все сотрудники клуба.
Источник: ТАСС
Бывшего спортивного директора "Тамбова" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело
В отношении бывшего спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова возбуждено уголовное дело.
Фото: "Тамбов"