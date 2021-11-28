— Я жду победы от "Зенита", тем более, что петербуржцы идут на первом месте, и терять очки с командами, которые только набирают ход, не хотелось бы.
А ЦСКА только ставит свою игру, то они неплохо играют, то у них провалы, но это нормально для команды, которую недавно возглавил новый тренер, — рассказал Дмитриев в интервью "РБ Спорту".
Матч между ЦСКА и "Зенитом" состоится сегодня, 28 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги.
После 15-и туров "Зенит" с 33 очками возглавляет таблицу чемпионата. Команда Алексея Березуцкого набрала 24 очка и идет на шестой позиции.
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Дмитриев — о матче "Зенита" с ЦСКА: терять очки с командами, которые только набирают ход, не хотелось бы
Экс-форвард ЦСКА и "Зенита" Сергей Дмитриев поделился ожиданиями от очного матча команд в 16-м туре РПЛ.
Фото: СЭ