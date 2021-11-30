— Всем молодым ребятам сейчас нужно брать пример с Агаларова. Гамид ведет себя очень правильно, приятно смотреть на этого парня, приятно его слушать. И на поле он один из лучших, что самое важное, — рассказал Григорян в интервью Sport24.
21-летний Агаларов в нынешнем сезоне РПЛ забил 13 голов в 16 матчах турнира, являясь лучшим бомбардиром турнира.
В следующем туре чемпионата России "Уфа" в гостях сыграет против московского "Динамо". Встреча состоится 5 ноября. В последнем матче перед зимней паузой уфимцы сыграют против "Локомотива".
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Григорян: всем молодым ребятам сейчас нужно брать пример с Агаларова. Гамид ведет себя очень правильно
Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался о нападающем "Уфы" Гамиде Агаларове.
Фото: ФК "Уфа"