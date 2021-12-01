Матч 17-го тура РПЛ с грозненским клубом пройдет в субботу, 4 декабря, на "Открытие Банк Арене". Начало матча - в 17:00 мск.
Отмечается, что восстановление после травмы Зелимхана Бакаева затягивается, его шансы сыграть с "Ахматом" ниже.
В начале декабря в общую группу должен вернуться Роман Зобнин. Павел Маслов, Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе смогут тренироваться с командой только на зимних сборах.
"Спартак" в понедельник, 29 ноября, сыграл в гостях вничью с "Уфой" (1:1). "Красно-белые" в 16 матчах набрали 20 очков и располагаются на 10-й строчке в таблице РПЛ. "Ахмат" в последнем туре чемпионата России обыграл дома "Ростов" (2:0). Подопечные Талалаева идут на 7-й строчке (24 очка).
Источник: "СЭ"
СМИ: Мозес и Игнатов могут сыграть за "Спартак" в матче с "Ахматом"
Полузащитники "Спартака" Михаил Игнатов и Виктор Мозес, пропускавшие матч 16-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1), вероятнее всего, смогут сыграть против "Ахмата".
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