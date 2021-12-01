Напомним, 20-летний футболист получил травму в матче 16-го тура РПЛ против "Спартака" (1:1) и был заменен в первом тайме.
"Остон ударился коленом, поэтому он пропускал игру с "Ростовом". Мы его восстанавливали и со "Спартаком" выпустили на поле. Но сказали, чтобы менялся, если почувствует какую-то боль. Надеемся, что он сможет сыграть с "Динамо". У него было микроповреждение. И мы просили его, чтобы он не усугублял травму и заменялся при первой боли", - приводит слова Газизова "РБ-Спорт".
Полузащитник Остон Урунов в текущем сезоне провел 7 матчей в РПЛ за "Уфу", результативными действиями не отметился. Узбекский футболист выступает за башкирский клуб на правах аренды до конца сезона. Принадлежит Урунов "Спартаку". Контракт 20-летнего футболиста с "красно-белыми" рассчитан до лета 2025 года. За московский клуб Урунов сыграл в 9 матчах, в которых забил 1 гол.
В "Спартак" Остон перешел из "Уфы" летом 2020 года. В общей сложности за уфимцев хавбек провел 27 матчей и отдал 1 голевую передачу.
Полузащитник "Уфы" Урунов избежал серьезной травмы в матче со "Спартаком"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Остона Урунова.
Фото: ФК "Уфа"