Кутепов заявил, что не хочет находиться в "Спартаке" в статусе запасного игрока.
"Спартак" - великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю "Спартак", я не согласен. При всем уважении - мне нужно играть", - сказал Кутепов.
Также Илья выразил готовность уменьшить зарплату в "Спартаке" по новому соглашению, если будет решен вопрос с игровой практикой.
"Уменьшим, нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решен, деньги будут не так важны", - заявил защитник "красно-белых".
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Кутепов принял участие в трех матчах и не отличился результативными действиями.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Руя Витории имеет в запасе 20 очков.
Источник: Sport24
Кутепов: сидеть на скамейке в "Спартаке" я не согласен, мне нужно играть
Защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался о своем положении в команде.
Фото: "Спартак"