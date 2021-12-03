Как сообщает источник, приоритетным вариантом сейчас является алжирский менеджер Антар Яхья.
Яхья по ходу карьеры игрока выступал за "Ниццу", "Бохум", "Кайзерслаутерн" и "Анже". Он закончил карьеру в 2017 году во французском клубе "Орлеан". После этого Яхья работал спортивным директором в том же "Орлеане" и алжирском "УСМ Алжир".
После 16 туров "Спартак" занимает 10-е место в РПЛ, набрав 20 очков. В эту субботу красно-белые дома сыграют с "Ахматом". Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: алжирец Яхья может занять пост менеджера по разивитию молодых игроков в "Спартаке"
"Спартак" занимается поиском кандидатов на пост менеджера по развитию молодых игроков.
Фото: archyde.com