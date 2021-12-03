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Непомнящий рассказал о договорном матче "Томи" со "Спартаком" из Нальчика в 2008 году

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал, что клуб сыграл договорной матч во времена его работы.
Фото: РИА Новости
"До меня в том сезоне в клубе поработали три тренера. Сезон заканчивается, начинается новый.

И вдруг выясняется, что нам задолжал "Нальчик". Юрий Красножан пришел и говорит: "Мы не можем быть в долгу. Мы играем в гостях и будет ничья", - рассказал Непомнящий в эфире ютуб шоу Сычев подкаст и Денис Казанский.

"Томь" и нальчикский "Спартак" сыграли 1:1 в 2008-м году в 27-м туре. Обе команды по итогам того сезона остались в премьер-лиге. Непомнящий тренировал Томь с 2008 по 2011 год.

Сейчас 78-летний специалист занимает пост главы молодежного направления в "Балтике".


Теги: Непомнящий Томь Спартак Нальчик Красножан
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