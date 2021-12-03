— Можно сказать, что игра c "Ростовом" для "Зенита" не удалась. В концовке первой части сезона подопечные Семака выглядят неважно.
У "Динамо" появляются шансы приблизиться к первому месту на два очка, если бело-голубые выиграют в этом туре свой матч. А совсем скоро будет еще и очная встреча "Зенита" с его главным преследователем. Эта ничья может аукнуться чемпиону, — приводит слова Бубнова Sportbox.
"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" (2:2) в 17-м туре чемпионата России. Команда Сергея Семака с 37 очками идет на первом месте чемпионата России. Идущим вторым "Динамо" завтра, 5 декабря, проведет домашний матч против "Уфы". У подопечных Сандро Шварца 32 очка.
В 18-м туре чемпионата России "Динамо" и "Зенит" встретятся в очном матче.
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Бубнов: у "Динамо" появляются шансы приблизиться к "Зениту"
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничью "Зенита" с "Ростовом" (2:2) в 17-м туре РПЛ.
Фото: Sportbox