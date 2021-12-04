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Цорн: оценку работе Гисдоля стоит ставить после проведенных зимних сборов

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн считает, что пока рано делать выводы по работе наставника команды Маркуса Гисдоля.
Фото: ФК "Локомотив"
— Что касается игры и работы тренера, думаю, что оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата. Маркус не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав. Он столкнулся с большим количеством травм, которые были получены игроками еще до его прихода, — рассказал Цорн РИА Новостям.

"Локомотив" проиграл "Уралу" (0:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Для железнодорожников это третье поражение подряд в РПЛ.

52-летний Гисдоль сменил на посту главного тренера российской команды сербского специалиста Марко Николича. В 10 матчах при новом наставнике "Локомотив" одержал две победы, проиграл пять встреч и трижды сыграл вничью.

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Теги: Локомотив Гисдоль Цорн
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