"Удаление повлияло на игру "Спартака", в меньшинстве тяжело иметь преимущество. В любом спорте везение очень важно, повезло или нет, они создали момент и забили гол, находясь на поле, ждали этой возможности. Вчера выиграли, повезло, дальше может не повезти", - приводит слова Парфенова ТАСС.
"Спартак" со счетом 2:1 победил "Ахмат". Счет в матче на 13-й минуте открыл игрок "Спартака" Виктор Мозес. В конце первого тайма "Ахмат" отыгрался благодаря точному удару Даниила Уткина. Победу москвичам принес точный удар Квинси Промеса на 87-й минуте встречи. Отметим, что с 32-й минуты "красно-белые" играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил форвард команды Александр Соболев.
"Спартак" набрал 23 очка и занимает 9-е место в таблице чемпионата России.
"Вчера выиграли, повезло, дальше может не повезти". Парфенов - о победе "Спартака" над "Ахматом"
Российский тренер Дмитрий Парфенов прокомментировал победу "Спартака" в матче 17-го тура РПЛ над "Ахматом" (2:1).
Фото: Матч ТВ