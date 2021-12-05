"Насколько мы знаем, господин Мурзагулов уже выступил с менее воинственным заявлением. Смысла обращаться в комитет по этике не видим. Не наш метод, да и не тот масштаб проблемы. Сосредоточены на предстоящем матче с "Легией", а не на "Уфе", с которой уже сыграли в этом сезоне", - приводит слова Зеленова "СЭ".
Напомним, Соболев заработал одиннадцатиметровый на последних минутах матча "Уфы" со "Спартаком", который сам же реализовал. После матча Мурзагулов несколько раз заявлял, что пенальти - результат актерских способностей Соболева.
В итоге Соболева удалили после просмотра VAR в матче следующего тура с "Ахматом". После этого Мурзагулов написал на своей странице в фейсбуке: "Бог - не фраер. Отдыхай, оскароносец". Позже он сказал, что у него не было цели никого обидеть этим высказыванием.
В "Спартаке" прокомментировали высказывание Мурзагулова, назвавшего Соболева "оскароносцем"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на слова председателя совета директоров "Уфы" Ростислава Мурзагулова, который назвал Александра Соболева "оскароносцем" после удаления в матче с "Ахматом".
Фото: ФК "Спартак"